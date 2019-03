Ariana Grande y Meghan Trainor aparecen juntas en un viodeoclip de Who Is Fancy

Ariana Grande y Meghan Trainor han colaborado para el divertido videoclip del nuevo tema del cantante Who Is Fancy llamado 'Boys Like You'. Las dos mujeres y el cantante Fancy compiten de forma virtual para llamar la atención del encargado del mantenimiento de la piscina. Los tres acaban siendo fichados por la policía y encarcelados.



Ariana, Meghan y Fancy sorprendieron a los espectadores del programa 'Dance With The Stars' el pasado lunes interpretando en directo y por primera vez 'Boys Like You'.



Si quieres conocer esta entretenida historia solo tienes que ver el videoclip de la pegadiza canción 'Boys Like You'.