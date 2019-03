Ariana Grande y Mac Miller se besan durante una cita muy romántica

Ariana Grande y Mac Miller fueron pillados besándose durante una cita en el restaurante japonés Katsu-Ya. La cantante va a estrenar su primer novio desde que se cambió el look.

La exchica Disney y el rapero coincidieron por primera vez durante la grabación del single 'The Way' en el año 2013, donde ya se dieron 'su primer beso'. Los seguidores de la artista especularon por aquel entonces que los músicos podían tener una relación sentimental. Fue él quien durante una entrevista en MTV News, en 2013, aclaró que no existía nada más que es una amistad.

Según el portal de noticias TMZ, Grande se pasó la mayor parte del tiempo, durante esta cita de temática oriental, sentada en el regazo del que posiblemente sea su nuevo novio.

Recientemente los dos cantantes y compositores han compartido escenario en el Teatro Nikon en Nueva York, para realizar una actuación en el '100 Festival de Música Billboard Hot'. Se les vio muy a gusto, bailando y con miradas cómplices. ¿Habrá llegado de nuevo el amor a la vida de Adriana?