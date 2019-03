El anuncio más esperado de Ariana Grande

Ariana Grande está a tope con su nuevo trabajo y ha comunicado por Instagram el lanzamiento de su nuevo single titulado 'Imagine', que tendrá lugar el 13 de diciembre, una noticia que ha dejado a todos sus fans de lo más emocionados.

Después del gran bombazo con 'Than U, Next', que fue número 1 en la lista de singles más vendida en Estados Unidos, y con más de 159 millones de reproducciones en Youtube, los seguidores de la cantante no pueden esperar a escuchar su nueva tema.

En el videoclip de ese temazo, aparece la palabra 'imagine' en el cielo cuando la cantante salta de las animadoras, una pista que ya estaba dando como adelanto de este nuevo lanzamiento, pero de la que no muchos se habían percatado.