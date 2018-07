Ariana Grande harta de que a Selena Gomez la llamen la ex de Justin Bieber

La cantante defiende los derechos de las mujeres

Ariana Grande y Selena Gomez no son precisamente buenas amigas. Ambas han tenido un hombre en común, Nathan Sykes, pero la primera no tiene reparos en defender a la ex de Bieber precisamente por referirse a ella así. Grande está harta de que a las mujeres se les identifique por un hombre y la cantante asegura que Selena es mucho más que eso. ¡Claro que sí!