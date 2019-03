Ariana Grande habla tras su ruptura con Big Sean: "Estoy bien, lo prometo"

Ariana Grande ha publicado el siguiente tuit en las redes sociales: "Os quiero mucho pequeños. Sinceramente sois un grupo de ángeles. Vuestro amor y preocupación es de apreciar. Estoy bien, os lo prometo". Y es que al parecer los fans de la cantante estaban preocupados por ella tras ruptura con Big Sean.

Después de ocho meses de noviazgo, la pareja ha decidido poner fin a la relación, y es que según han revelado en sus respectivos comunicados su relación tenía "problemas de agenda". Los fans de Ariana está alarmados, y han estado animando y apoyando a la cantante en todo momento para hacerle más dulce este momento.

En el caso de Big Sean, la ruptura tampoco está siendo fácil para él, ya que se mostró muy sentimental cuando acudió al show de Jimmy Fallon el pasado 20 de abril. Cuando el cantante cantaba su nuevo single 'One man can change the World', se emocionó, aunque al parecer también pudo ser por la reciente pérdida de su abuela.