Ariana Grande estuvo a punto de morir en un escenario

La plataforma por la que subía la cantante se rompió

Ariana Grande seguro que no olvida en su vida el comienzo de la gira 'Honeymoon'. Después de un año, la cantante han confesado lo mal que lo paso en el primer concierto del tour mientras cantaba la canción 'Love me harder'. La artista iba a aparecer en el escenario subida en una plataforma de madera que se rompió en el peor momento. "Tuve que hacer como si fuera Superman para salir de esa cosa, mi guitarrista me ayudó a salir y salía al escenario de una forma diferente. Fue realmente terrorífico", confiesa.