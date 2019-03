Ariana Grande está cansada de parecer ser "propiedad de Big Sean"

Ariana Grande está cansada de que su vida sentimental acapare más titulares que su faceta profesional. Además tras su ruptura con Big Sean, parece que Ari se ha quedado con la etiqueta de 'ex del rapero'.

La cantante también ha sido recientemente noticia por ser relacionada con Niall Horan. Unas informaciones que según declara Ari son completamente falsas. Y claro con tanto chico por aquí, conquista por allá, la cantante ha estallado y ha publicado en Twitter un texto que habla sobre los derechos de las mujeres y sobre cómo se siente tras haber roto con el rapero.

"Lo que quise decir cuando dije que no era la ex de Big Sean es que estoy cansada de vivir en un mundo donde se refieren a las mujeres como el pasado, presente o futuro de un hombre. Como si fuéramos una propiedad o posesión. No pertenezco a nadie sino a mí misma y ustedes tampoco", escribió.

Además la cantante agregaba: "Claramente no he permitido que me pregunten sobre mis novios en entrevistas últimamente porque me he dado cuenta de que tengo MUCHO MÁS de qué hablar".

Con esto, Ari también espera que sus seguidores se den cuenta de que estando soltero también se puede ser muy feliz: "Después de siete años en los que sentía que debía tener a un chico a mi lado, me doy cuenta de que no es el caso. Nunca me he sentido más presente, centrada y satisfecha. Nunca me he reído con mayor intensidad o divertido más o disfrutado más mi vida que ahora".