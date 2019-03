Ariana Grande se emociona durante su concierto recordando a las víctimas de Manchester

Ariana Grande ha dado, con motivo de su gira mundial, un concierto en Argentina donde se ha emocionado recordando lo que ocurrió en Manchester. Aunque haya pasado un mes y medio, la cantante no ha podido evitar conmoverse cuando se ha acordado de las víctimas del atentado.

Ha sido mientras la artista interpretaba 'Somewhere over the rainbow', canción que se ha convertido en un himno de solidaridad, cuando se ha derrumbado y no ha podido contener las lágrimas.

El público al ver a la estrella llorando la han animado de inmediato mientras ella intentada seguir cantando para acabar la canción, pero lo cierto es que apenas podía pronunciar una palabra.

Los fans han grabado este conmovedor momento y lo han subido a redes sociales donde Ariana ha recibido infinidad de comentarios de apoyo.