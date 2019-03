Ariana Grande dudó en aceptar la canción que le compuso Harry Styles

Es la primera vez que un artista canta una canción escrita por Harry Styles

Aunque parezca mentira, Ariana Grande casi rechazó a Harry Styles. El líder de One Direction escribió una canción tan 'buena' para Ariana, que ésta se sintió intimidada y dudó sobre si cantarla o no. Finalmente, la artista no pudo resistirse al regalo de Styles y así de bonita ha quedado 'A Little Bit Of My Heart' en su nuevo álbum 'My Everything', un tema que trata sobre las relaciones abiertas. ¿En quién estaría pensdando Harry cuando compuso esta canción?