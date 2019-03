Ariana Grande, con el pelo de Kim Kardashian en el videoclip de 'La Bella y La Bestia'

JUNTO A John Legend

El videoclip del tema principal de 'La Bella y La Bestia' interpretado por Ariana Grande y John Legend ya es un auténtico éxito. Un vídeo en el que Ariana ha sorprendido apareciendo sin su ya mítica coleta, en esta ocasión Ari sorprende luciendo una larguísima melena negra muy a lo Kim Kardashian. ¿Le habrá robado la peluca a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'?