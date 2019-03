Ariana Grande continúa con las ayudas a las víctimas del Manchester Arena

Rumores de compromiso con su pareja

Ariana Grande tiene una nueva idea para apoyar a las víctimas del atentado del pasado 22 de mayo en Manchester. Después de organizar el concierto benéfico 'One Love Manchester', la cantante quiere seguir ayudando y para ello ha relanzado su canción 'One Last Time' y todo lo recaudado irá para las víctimas del Manchester Arena.