Ariana Grande contesta a los comentarios machistas de un fan: "No soy un trozo de carne"

Ariana Grande se ha convertido en el epicentro de las redes sociales después de arremeter en Twitter contra la cosificación femenina después de que un joven desconocido se acercase a su novio, el rapero Mac Miller, y le soltase una frase de lo más grosera sobre la cantante.

La pareja se desplazó a por comida cuando un joven se acercó a su coche y le dijo a Mac: "Ariana es muy sexy, tío. Teo veo, ¡te veo tirándotela!".

Ante esto, Ariana no se ha querido quedar callada y ha respondido a los comentarios machistas de este desconocido: "Estaba sentada ahí mismo cuando lo dijo, cosas así suceden todo el tiempo y son la clase de momentos que contribuyen a la sensación de miedo e insuficiencia de las mujeres. Necesitamos compartir y hacernos oír cuando algo nos hace sentirnos incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuará. No somos objetos o premios. Somos reinas", estas son algunas de las palabras que Ariana ha dedicado a este joven en su cuenta de Twitter donde ha publicado un amplio mensaje.