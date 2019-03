Ariana Grande confiesa que le gustan los chicos malos y tatuados

¡A Ariana Grande le gustan los malotes! A pesar de su apariencia angelical, Ariana está hecha una chica muy exigente, y tiene claro que no quiere a un chico bueno que siga al pie de la letra las normas.

"Me encantan los chicos malos, que tengan muchos tatuajes y esa actitud que diga claramente: Me da igual lo que los demás piensen de nosotros", ha contado la actriz al portal de noticias E! Online. Además, la actriz también reconoce que le encantan los hombres tatuados, y que ella misma está pensando en hacerse un nuevo tatuaje: "Yo siempre he querido tener muchos tatuajes, y ya estoy pensando en hacerme uno nuevo, así que creo que dos personas llenas de tinta harían una pareja perfecta".

Pero Ariana también ha hablado de su pasado amoroso, y de los errores que cometió y no volvería a hacer. "Hace un tiempo estuve saliendo con una persona posesiva y controladora, que básicamente quería decidir por mí cada movimiento de mi día a día. Mi familia empezó a notar que me comportaba de forma diferente, que estaba como distraída y que había perdido mi luz. Era un chico que me tenía muy agobiada, entre otras cosas porque se enfadaba muchísimo si tardaba cinco minutos en contestar a sus mensajes. Menos mal que ya me libré de un vínculo tan destructivo". ¡Pues ahora a buscarse un chico malo!