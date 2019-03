Ariana Grande desvela toda la verdad que esconde su famosa coleta

Cuando hablamos de Ariana Grande rápidamente se nos viene a la cabeza su famosa coleta. Y es que su coleta se ha convertido en un signo de identidad aunque también, y como ella misma ha revelado, es un auténtico sufrimiento.

Su dedicación absoluta a ese 'ponytail' ya tan clásico ha hecho que no solo sus millones de fans quieran ese look, sino también otras celebridades como Camila Cabello, la quieran. Y es que la cantante no ha dudado en preguntarle a través de Twitter cómo se hacía la coleta siempre tan tirante. "Me acabo de hacer una coleta alta por primera vez y está literalmente tirándome del cerebro hacia atrás, es TAN DOLOROSO, ¿cómo lo haces, Ariana Grabnde?"

La respuesta de Ariana fue inmediata y totalmente sincera: "Bueno, es tu pelo de verdad la que hace la coleta aún más dolorosa. No, es broma, yo vivo con un dolor constante y no me importa". "Me la he tenido que quitar", le responde Camila con una foto que hablaba por sí sola.