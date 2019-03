Ariana Grande canceló su visita a España por temor a contagiarse de ébola

Toda España estaba a la espera de Ariana Grande con su campaña de promoción, pero finalmente, Ari canceló su visita a nuestro país por miedo a contagiarse de ébola.

"El viaje promocional de Ariana tuvo que ser cancelado porque su equipo no estaba preparado para correr ningún riesgo durante el periodo de incubación. Por supuesto, algunas personas pensarán que se trata de una decisión un poco exagerada, pero todas las personas de su alrededor estuvieron de acuerdo en que tuvieron una correcta decisión. No consistió en cancelar sus planes en España ya que la cantante se ha asegurado de que la visita sea pospuesta para un futuro".

Así lo revelaba una fuente de la cantante al The Sun, además añadía que su visita no se espera hasta que todo este problema parece que haya pasado de largo y como tuvieron que cambiar sus planes en el último momento para que la pequeña diva no pisase nuestro país.

"Lo decidieron en el último momento y tuvieron que reprogramar todos sus viajes. Ariana acabó volando a París en lugar de a España, y por ahora no podrá visitar el país por lo menos hasta el mes de noviembre como muy pronto", revelaba la misma fuente.

Aunque que no se preocupen sus fans porque Ariana Grande ha prometido que no se olvida de que tiene una cita con sus seguidores españoles y aterrizará en nuestro país dentro de pocas semanas. ¡Esperemos que así sea!