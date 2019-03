Ariana Grande y Big Sean se besan en una atracción de conocido parque temático

LA PAREJA FUE FOTOGRAFIADA DÁNDOSE UN BESO EN UNA MONTAÑA RUSA

Ariana Grande y Big Sean han querido aprovechar la celebración de Halloween en Universal Estudios para pasar un divertido día en pareja. Los cantantes han sido fotografiados dándose un romántico beso en mitad de una de las atracciones, confirmando así que entre ellos existe algo más que una bonita amistad. Y es que por mucho que intenten ocultarlo... ¡'Love is in the air'! ¿Conseguirá Big Sean bajarle los humos a la diva del pop con tanto besito?