Aretha Franklin se casará por tercera vez

La leyenda de la música soul, Aretha Franklin, ha anunciado su próxima boda con "su amigo y confidente de toda la vida" William 'Willie' Wilkerson, antiguo bombero de Detroit, en el mes de "junio o julio".

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de la portavoz de la cantante en el que se asegura que la pareja está considerando celebrar la boda en Miami Beach, y organizar posteriormente una fiesta en un yate de lujo. "Estamos pensando en junio o julio para la fecha, y no, no estoy embarazada", aseguró con ironía la cantante, de 69 años.

Franklin, que recientemente ha salido de un cáncer de páncreas, ha estado casada en dos ocasiones previamente, con su manager Ted White y con el actor Glynn Turman.

La considerada "reina del soul", responsable de éxitos como "Respect" o "I Never Love a Man (The way I love you), agregó que piensa en Donna Karan, Valentino o Vera Wang como posibles diseñadores de su vestido de boda.