Antonio Orozco se sincera sobre su momento más difícil: "En un mes perdí a las tres personas más importantes de mi vida"

Antonio Orozco lanza su nuevo trabajo, 'Aviónica', tras haber pasado por una gran transformación física y personal. En un momento muy difícil debido a la pandemia mundial generada por el Covid-19, el cantante se sincera diciendo: "Estamos empeñados en decir que esto que está pasando sería mejor eliminarlo, mientras hacemos todo esto nos olvidamos de que lo que está pasando es el presente que nos ha tocado, forma parte de nuestra vida. Hay que tener responsabilidad y protección, pensar en los demás, pero sobre todo disfrutar de cada momento".

Tras pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida al perder en un mes a tres de las personas más importantes para él, Orozco afirma: "Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo". ¡Dale arriba al play para verlo!

De ahí que el músico considere que su último trabajo haya sido algo terapeútico: "De reconstrucción, un bálsamo para muchas personas que estén pasando por momentos complicados y además es un 'cuenta historias' por las que todos hemos transitado. Yo el otro día decía, su cuando escucháis estas canciones sentís algo en el interior, no os preocupéis, es normal".

Además, está volcado en su hijo: "Cuando hablo de mi hijo no soy objetivo. De mi niño me gustan hasta los 'mocos'. Cuando me toca hacer de padre también pero intento que el niño sea consciente de que lo más importante en la vida es poder elegir, lo que le hace diferente del resto es poder disfrutar de la vida que elija y no que elijan por él. Sobre todo que hay que vivir mucho el presente".

