El duro testimonio de Antonio Orozco sobre criar a su hijo sin su madre

Antonio Orozco se encuentra en un buen momento de su trayectoria profesional, y es que el cantante hace tan solo unos meses estrenó su nuevo proyecto, 'Aviónica', después de haber estado cinco años sin publicar disco debido a los duros momentos que ha pasado durante ese periodo de tiempo, y es que como bien explicó en su última entrevista en 'El Hormiguero' en tan solo un mes perdió a dos de las personas más importantes de su vida.

Por ello considera que este nuevo álbum también le ha servido como terapia: "Un bálsamo para muchas personas que estén pasando por momentos complicados y además es un 'cuenta historias' por las que todos hemos transitado". Esta vez, el cantante ha asistido al programa de Toñi Moreno y en él han querido repasar su trayectoria en el mundo de la música.

Aunque no solo han hablado de su vida como artista, sino que también han hablado de su vida como padre, y es que Antonio tiene un hijo de 13 años, Jan, y es fruto de su relación con Susana Prat quien falleció en 2017. Por ello, la presentadora le ha querido preguntar sobre como es cuidar y educar a un hijo sin su madre, pero lo que ella no se esperaba era la respuesta que el cantante le iba a dar y que incluso iba a hacer que se emocionara.

"Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, que me he caído unas cuentas veces, pero nunca toco suelo. Los últimos años han sido muy difíciles, he perdido a las dos personas más importantes de mi vida", le confesaba a Toñi, y es que estas palabras provocaron tal emoción a la presentadora que no dudó en dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales tras la entrevista: "Es usted un flechazo en toda regla. Me ha pasado con poca gente… me hubiese gustado ir en ese barco donde navegó con su hijo a redescubrirse, o vivir el proceso de una de sus obras maestras. Me gustaría estar en su vida y ser su amiga. No pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez".

