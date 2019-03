Angy homenajea a Miley Cyrus cantando 'Wrecking Ball' en directo

DURANTE SU VIDEOENCUENTRO EN ANTENA3.COM

La cantante y actriz Angy nos ha vuelto a cautivar con su particular simpatía durante el videoencuentro que ha tenido lugar esta tarde en antena3.com. Además de hablarnos de la gala solidaria de 'Tu cara me suena' que tendrá lugar este próximo jueves, Angy ha contestado a todos los mensajes de sus fans y hasta ha cantado 'a capella' un trozito de la canción 'Wrecking Ball' en homenaje a la más polémica de todos los tiempos, Miley Cyrus, de la que se considera muy muy fan. ¿Te ha gustado la particular versión de Angy?