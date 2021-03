Anahí de RBD confiesa que sufrió bullying por su anorexia

En septiembre del 2020, Anahí, la exitosa integrante del grupo 'RBD', dio a conocer uno de los problemas que más marcaron su vida: la anorexia que padeció hace años. Y es que todo comenzó cuando ella tenía 13 o 14 años y un productor le ofreció participar en una telenovela, algo que en un principio puede parecer maravilloso pero que sin embargo, la forma de proponérselo cambió para siempre la vida de la actriz: "Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”.

Ahí, tal y como ella relató, comenzó su anorexia nerviosa, algo que en su momento causó mucho daño a la intérprete, y no solo físico, sino que también psicológico. "Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil...Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", confesó.

Pero ahora a sus 37 años de edad, totalmente recuperada de esa dura etapa de su adolescencia, lucha con uñas y dientes siempre que puede por redes sociales para que lo que le pasó a ella no le vuelva a pasar a nadie. Y esto se ha visto reflejado en su última publicación de Twitter donde ha respondido a un vídeo en el que una usuaria hizo una recopilación de diversos momentos donde diferentes mujeres se habían visto atacadas verbalmente.

"Ay ...Bueno , lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así", expresó esperanzada.

Y es que lo cierto es que Anahí ha dado un cambio radical y ahora su fortaleza es innegable.

