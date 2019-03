El vídeo de Ana Guerra que ha tenido mucho valor de subir

¡Cómo nos gusta ver cómo fueron los inicios de nuestros famosos! Recientemente Ana Guerra sorprendía a todos sus seguidores de las redes sociales compartiendo un vídeo de cómo fueron sus inicios.

La cantante de 'Ni la hora' aparece de niña en un vídeo con el que participó en el famoso programa de Antena 3 'Menudas Estrellas' que presentaba Alonso Caparrós.

Un vídeo que parece que a la cantante le ha costado mucho compartir: "Mi tbt de hoy lo tengo desde hace tiempo, por fin he reunido el valor para subirlo y no me puede dar más vergüencita", escribía la cantante en su cuenta de Twitter.