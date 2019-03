Los mensajes que Ana Guerra y Pablo Alborán se han dejado en redes

Hace unos días se celebraron LOS40 Music Awards. Asistieron desde los cantantes más reconocidos hasta los nuevos descubrimientos de la música española, pero llamaron la atención dos en concreto...

Entre ellos destacó la cercanía que hubo entre Ana Guerra y Pablo Alborán quien, después de unos días, ha subido una foto junto a la joven: "Me he encontrado con un ángel! Mucha suerte para todo lo que te viene amiga @anaguerra_ot2017!!". Ana no tardó en dejarle un comentario: "Acabo de morir en vida. ¡Qué bonito eres y que alma tan blanca y pura tienes! Te admiro de corazón y amo la capacidad que tienes de hacer que el mundo se pare cada vez que sale una nota de tu garganta. Eres todo un ejemplo a seguir y espero volver a verte pronto", añadía la joven entusiasmada.

Horas después era Ana Guerra quien publicaba la misma fotografía en su cuenta mostrando su admiración al cantante: "Grandes músicos y mejores personas que se cruzan en tu camino! Eres todo un ejemplo a seguir @pabloalboran #eleganza #conunasonrisa".

Esto ha levantado sospechas en sus respectivos seguidores pero no por las fotos, sino por las cariñosas dedicatorias que han apuntado a una posible colaboración, ¿estarán en lo cierto?