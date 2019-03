Ana Fernández, Paula Echevarría, Edurne o Miguel Ángel Muñoz, entre los famosos que disfrutaron del concierto de Paul McCartney en Madrid

España llevaba nada más y nada menos que 12 años sin tener el placer de ver a Paul McCartney en concierto. El cantante llegó el pasado jueves al estadio Vicente Calderón para ofrecer un espectáculo que sin duda será recordado con emoción por sus fans. Entre el público estuvieron también muchas celebrities que no quisieron perder la ocasión de cantar a voz en grito 'Let It Be'.

Ana Fernández no faltó a la cita con un look de lo más informal y ¡posó por primera vez con Adrián Roma! La parejita se mostró de lo más feliz, aunque un poquito nerviosos: "Uno se sigue poniendo nervioso cuando le toca posar y me imagino que Adrián ya se está acostumbrando", comentó la actriz.

"Hoy toca disfrutar con mis amigas", afirmó Paula Echevarría, que también se dejó ver por allí con un vestido azul muy floreado y un bolso camel con borla. Edurne se presentó con el concierto empezado, Miguel Ángel Muñoz acudió guapísimo con vaqueros y chupa de cuero azul, y Eugenia Martínez de Irujo llevó un look en negro con top sparkly en plata.

Mientras, muchas celebs se presentaron con sus enamorados: Patricia Montero con Álex Adróver, Cayetana Guillén Cuervo con Omar Ayyashi, Arturo Valls con su novia Patricia o Vicente Vallés junto a Ángeles Blanco.

David Otero, Maverick, Angy, Toni Cantó, Carmen Lomana, Vicky Martín Berrocal o Genoveva Casanova también tuvieron la suerte de darlo todo en el estadio, en una noche en la que McCartney deleitó a los asistentes con temazos míticos como 'Yesterday', 'Maybe I'm Amazed' o 'Hard Day’s Night'.