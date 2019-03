Amy Winehouse, cornuda

Amy Winehouse ha sido noticia últimamente. Como ya os informamos, la artista quiere dejar de salir tanto de fiesta para no perder a su novio. Y, ahora, ha ofrecido su casa a Pete Doherty.

Pero lo que no se esperaba, son las declaraciones de la ex de su novio. La bailarina ha comentado que Reg Traviss ha estado jugando a dos bandas, según publica AceShowbiz.

La bomba saltó cuando aparecieron unas imágenes del novio de Winehouse con su ex, Raven Isis Holt. Aunque parecía que los novios lo habían solucionado.

"He pasado mucho tiempo cada día con él, me sorprende que no nos hayan pillado antes juntos", confiesa la bailarina. "Cuando Amy y Reg fueron fotografiados por primera vez juntos, me llamó para avisarme. Dijo que Amy le había cogido de la mano cuando salían de un restaurante, pero que eran sólo amigos", apunta.

Raven ha confesado que Traviss ha utilizado a Winehouse para publicitar su última película. Aunque la cosa se le ha ido de las manos, ya que asegura que ha estado con ambas. "Me dijo

que me quería, que sólo quería estar conmigo, tener hijos y casarse. Yo le creí, me dijo que había dejado de hablar con Amy, yo seguía enamorada de él, así que acepté darnos una segunda oportunidad".

Después de hablar con el cineasta, vio cómo él seguía viéndose con la artista. "Llamé a Reg y le pregunté si había visto a Amy después de que hubiese salido corriendo del pub. Al principio lo negó, pero finalmente me dijo que era cierto. Al día siguiente vi fotos suyas actuando como una pareja. Se acabó".

Una vez que la bailarina ha zanjado la relación con su ex, advierte a Winehouse de la situación. "Realmente lo siento por Amy porque obviamente es una persona vulnerable. Le va a

romper el corazón. Mi consejo sería que rompiese con él como he hecho yo".