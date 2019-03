Un amigo de Harry Styles, Nick Grimshaw, se burla de Zayn Malik

Son muchas las expectativas que todo el mundo tiene puestas en el primer disco de Zayn Malik en solitario, un trabajo que verá la luz el próximo 25 de marzo y que de momento ya ha creado polémica.

El cantante publicó este pasado lunes la lista de canciones que contendrá su disco 'Mind of mine', una tracklist que revolucionó las rede sociales. Y no solo eso, sino que la lista de Zayn ha sido motivo de mofa para uno de los mejores amigos de Harry Styles, el presentador de radio y televisión y jurado de la última edición de The X Factor: Nick Grimshaw.

Nick publicó un tuit utilizado números, mayúsculas, minúsculas y símbolos sin sentido que guardan un parecido similar a la lista que publicó Zayn, un tuit de burla en toda regla. ¡Qué mala leche!