Amanda Bynes ataca a Rihanna en Twitter: "Chris Brown te pegó por no ser bonita"

Hay cosas que no tienen explicación aparente, y una de ellas es el reciente ataque de Amanda Bynes contra Rihanna. A través de las redes sociales, la actriz mandó el siguiente tuit: "@Rihanna, eres tan fea tratando de ser blanca". Dos minutos más tarde lo borró, pero no fue suficiente. ¿Lo hizo por arrepentimiento? La respuesta es no, porque algo más tarde volvía al ataque y con más fuerza escribiendo: "Chris Brown te pegó porque no eres lo suficientemente guapa".

Viendo que nadie le hacía demasiado caso, Amanda probó a reuitear una publicación de RiRi en la hablaba de la felicidad por la compañía de "su amante" Stella McCartney, al que añadía: "Nadie quiere ser tu amante así que llama a todos y diles que pondré 'Rihanna' a mi nuevo perro".

Contra todo pronóstico, la de Barbados mantuvo la compostura y se limitó a contestar con un simple: "¿Ven lo que sucede cuando cancelan la intervención?", en referencia a los análisis mentales a los que se ha sometido Amanda pero por los que todavía no se le ha intervenido. La actriz no tardó en contestar: "@Rihanna a diferencia de tu fea cara, ¡yo no uso drogas! Tú necesitas la intervención. Yo he conocido tu fea cara en persona. No eres bonita y lo sabes!".

A todo esto, cabe mencionar que Amanda fue detenida el pasado jueves mientras se hacía un giarrillo de marihuana. Una fuente cercana a ella declaró a ala revista Radar: "Todo el mundo sabe que fuma marihuana, pero es la combinación de esa hierba con éxtasis, Percocet y Roxicontin lo que realmente hace que se esté volviendo loca". Sus padres planenan internarla en un centro psisquiátrico pero ella no está dispuesta. ¿Qué pasará con Amanda?