El inquietante vídeo de Amaia Montero: "La nueva Amaia es tremenda"

Amaia Montero ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Si hace unos días veíamos a la cantante practicando yoga y luciendo tipazo, con abdominales inluidos, en redes; ahora, la intérprete de 'Quiero ser' ha querido publicar vídeo de ella, un tanto extraño, que ha acompañado de un poema de Mario Benedetti.

Un poema lleno de sentimiento y de intensidad con estrofas como: "No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves", que la cantante ha acompañado de un vídeo de ella moviendo la cabeza de lado a lado y sonriendo frente a la cámara.

Tras esta publicación, los seguidores de la exvocalista de 'La Oreja de Vang Gogh' han llenado el post de bonitos mensajes de cariño y de fuerza hacia Amaia alegrándose así por lo recuperada que ven a la cantante: "La nueva Amaia es tremenda" o "Yo me salvé el día que conocí tu voz", le escribe una de sus seguidoras. Algunos incluso han continuado a través de sus mensajes escritor uruguayo.

