La contestación de Amaia Montero a un seguidor que algunos han tachado como inapropiada: "Es de prepotente"

Durante los últimos tiempos han sido varias las polémicas en las que Amaia Montero se ha visto involucrada. Las críticas que recibió por una de sus últimas actuaciones, o los infinitos comentarios que ha tenido que soportar sobre su cambio físico…

Y tras verse obligada a tener que abandonar temporalmente las redes sociales, Amaia Montero regresaba más fuerte que nunca y con un aspecto espectacular.

Ahora parece que la cantante no tiene miedo a enfrentarse a nada e incluso ha habido quien la ha calificado de prepotente por responder así a una de sus seguidoras…

Recientemente, la artista publicaba varias frases en su cuenta de Twitter: "No me quieras tanto y quiéreme mejor". "Y para los que dicen quererte y un día te abren los ojos... lo que importa son los hechos el no bajar los brazos pero de verdad no de boca. #decepción", escribía Amaia.

Tuits a los que uno de sus seguidores, que lleva la una de sus cuentas de fans respondía: "Estamos los que NUNCA, bajamos los brazos, para ti y por tí. ¡Ánimo reina!".

¿Y cuál fue la respuesta de Amaia a este amable tuit? Pues esta: "Gracias por los ánimos Cara sonriente con ojos sonrientes...pero no los necesito".

Una respuesta que muchos usuarios de las redes han tachado como de soberbia: "No se puede ser más estúpida y grosera con una persona que te brinda su apoyo y cariño. Es de prepotente", le reprochaba otra de sus seguidoras.

