Durante los últimos meses, Amaia Montero se ha visto en vuelta en varias polémicas. Unas polémicas que parecen haber marcado un antes y un después en la vida de la cantante.

Y es que después de recibir un sinfín de comentarios a través de las redes sociales de lo más negativos criticando su actitud o sus publicaciones, parece que Amaia Montero ha decidido despedirse de ellas por un tiempo.

Tras decretarse el estado de alarma por el COVID-19, al igual que muchos artistas, Amaia Montero decidió unirse a la moda de los directos en Instagram para así sentirse mucho más cerca de sus fans. Pero poco tiempo después de anunciar que haría un live, la cantante decidió cancelarlo. Y así lo comunicó en su cuenta de Twitter.

"Hola a tot@s... respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos".

Y las críticas no han quedado ahí, ya que recientemente, con motivo del Día Mundial del Beso, Amaia Montero compartía con sus seguidores una foto antigua donde aparece dándole un beso a un perro. Un post que también fue muy cuestionado por muchos de sus followers, y es que hubo incluso quien le reprochó a la cantante que por qué sólo subía fotos antiguas.

Pero fueron muchos los que salieron en su defensa, defendiendo así su libertad de publicar lo que le dé la gana: "GRACIAS los que me conocéis sabéis que es lo que más valoro la LIBERTAD, gracias por vuestro apoyo siempre", respondía Amaia a todos aquellos que le mostraron su apoyo junto a este post.

Y parece que ha llegado el momento en el que Amaia Montero no puede hacer frente a más críticas y necesita alejarse de las redes, y así lo ha compartido con todos es un post con el que parece despedirse de todos sus seguidores: "Hasta pronto"… Un mensaje que ha dejado preocupados a muchos: "¿Alguien puede decirme qué ocurre? Estoy preocupada", escribía uno de ellos junto a este post de la cantante que te mostramos en el vídeo de arriba.

