Amaia Montero asegura que lo que ha sufrido tras su polémica actuación ha sido "puro bullyng"

Tras toda la polémica que surgió después de sus últimas actuaciones donde incluso se llegó a especular que la cantante estaba bebida, Amaia Montero ha concedido una entrevista a El Mundo donde asegura que lo que ella ha tenido que soportar durante el pasado mes ha sido "puro bullyng".

"No había tomado nada. Si no saben nada de mí, no sé cómo se atreven a decir lo que se ha dicho. Se me ha sacudido con saña y en lo personal". Además, añade: "Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullyng, una masacre".

Una entrevista donde la cantante se muestra de lo más sincera. Y es que además de pronunciarse sobre este tema tan polémico, la cantante también ha hablado sobre lo mucho que se ha cuestionado su imagen durante el último tiempo.