Ally Brooke, de Fifth Harmony, se tropieza dos veces en los MTV Video Music Awards 2016 al pisarse su vestido

Como no podía ser de otra forma, Twitter fue el encargado de recoger el momento para que todos los usuarios viesen la torpeza de la artista. Pero Fifth Harmony no solo fue noticia por la torpeza de Ally, también por la complicidad que derrocharon, de nuevo, Camila Cabello y Lauren Jauregui después de que se conociese la tensa relación que tenían. ¡Sus fans pueden respirar tranquilos!

La componente de Fifth Harmony Ally Brooke elegió un vestido de corte sirena para los MTV Video Music Awards . La prenda contaba con cola y eso unido a los altísimos tacones, acabó con un tropiezo en el escenario al pisarse el traje cuando subió a recoger el galardón a mejor colaboración por el vídeo de 'Work from home' junto a Ty Dolla Sign. Aunque la artista pensó que nadie se había percatado de su tropiezo, las redes sociales no tardaron en hacerse eco convirtiendo su casi caída en una de las anécdotas de la noche.

IM DEAD. That's trip #2 for this girl in Fifth Harmony with the waist trainer sewn to lace 😭😭😭 pic.twitter.com/xSrZ7TcmGb