Alicia Keys vuelve a utilizar de nuevo maquillaje

Alicia Keys sorprendió al mundo entero tras revelarse contra la necesidad de ver a la mujer siempre perfecta y esclava del maquillaje, por lo que anunció que no iba a volver a maquillarse nunca más: "Ni mi cara, ni mi mente, ni mi alma, ni mis pensamientos, ni mis sueños, ni mis luchas, ni mi crecimiento emocional. Nada", decía al respecto.

Una promesa que ha cumplida hasta el momento pues ha parecido en multitud de actor públicos sin una sola gota de maquillaje, pero parece ser que la cantante ha meditado sobre esta drástica decisión y ha decidido volver a utilizar algunos cosméticos si la ocasión lo merece.

Y es que, Alicia ha posado con maquillaje para una sesión fotográfica de la revista 'Allure' a lo que ha querido dar las razones de este cambio: "No soy una esclava del maquillaje. Tampoco de no usarlo. Puedo elegir en cualquier momento. Ese es mi derecho", apuntaba.

"Creo que el maquillaje puede ser auto-expresión. No tengo ninguna intención de avergonzar a nadie que elija usarlo. Nadie debe avergonzarse por la forma en que elige expresarse. Y ese es exactamente el punto. Sin embargo, si quieres hacer eso por ti mismo, debes hacer eso", añadía.

Aunque parece ser que Keys va a seguir con su iniciativa de #nomake up' pues considera que se siente muchos mejor así: "Algo que he escuchado mucho, es que tengo un nuevo resplandor. Creo que reconozco esa especie de resplandor porque he empezado a escucharme dentro. Y creo que hay algo realmente poderoso que sucede cuando empiezas a escucharte a ti mismo. Te hace sentir más consciente. En contacto. Más confiado. (...) Definitivamente hay algo poderoso en la forma en que tu interior se siente que se refleja en el exterior, en tu piel. Eso, para mí, es una verdadera belleza".