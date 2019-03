Alicia Keys se pronuncia tras aparecer sin maquillaje en los MTV Video Music Awards

Alicia Keys responde a la revolución que se ha generado en torno a su aparición en los Premios MTV Video Music Awards. La cantante sigue inmersa en demostrar que no hace faltar ponerse maquillaje para estar guapa, por lo que decidió acudir a la gala con la 'cara lavada', es decir, sin una gota de make up.

Y aunque esta no es la primera vez que aparece en público sin maquillarse, la decisión que ha tomado Keys sigue sorprendiendo a muchos. Hasta tal punto ha llegado los comentarios que han surgido en relación a su look en los Premios MTV, que la artista ha querido dejar claro a través de su cuenta personal de Twitter que aunque haya decidido no maquillarse, no está en contra del maquillaje.

"Mi elección de ser libre de maquillaje no significa que yo sea anti-maquillaje", escribió en su red social.

Una decisión que ha tomado para plantarle cara al miedo que tenía de que los paparazzis la fotografiasen sin maquillar: "Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en Internet. Eran los pensamientos más inseguros y superficiales que tenía. Y todos ellos, de una manera u otra, estaban basados en lo que yo creía que otras personas iban a pensar de mí".