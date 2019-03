Alicia Keys muestra sin complejos sus estrías en Instagram

Si hace unos meses Alicia Keys declaraba que no iba a usar más maquillaje en sus eventos e incluso cantó en la final de la Champions League en Milán con la cara lavada, ahora la artista ha publicado una imagen en Instagram donde muestra su trasero con estrías saltándose así los exigentes cánones de belleza que se han establecido en la sociedad y más, en el panorama musical o Hollywood.

"¡Amo eso! Me siento tan inspirada cuando las personas valientemente aman cada parte de ellos mismos. Es tan hermoso", ha añadido como título a la foto. Sus seguidores han escrito más de 2.000 comentarios demostrándole así su apoyo incondicional: "Personalidad, mostrar la realidad de un cuerpo que sufre transformaciones por los embarazos o por ganar unos kilos demás" o "Me encantas Alicia aunque tengas estrías me encantas Tú", son algunas de las palabras que se puede leer en su perfil de Instagram.

Muchas son las famosas que se han revelado en alguna ocasión y han decido dar un paso hacia delante y abogan por la belleza natural:Adele, Kate Winslet o Sarah Jessica Parker son algunas de ellas. Además, Kim Kardashian afirmó respecto al tema: "Tengo celulitis, ¿y qué? Jamás dije ser perfecta. ¿Ves ese rastro de celulitis? Valió la pena por ese helado".