Alicia Keys anuncia que no va a volver a maquillarse nunca más

Hace unos días una imagen de Alicia Keys recorrió el mundo entero al aparecer en su actuación de la final de la Champions en Milán sin nada de maquillaje en su cara. Así, la cantante ha revelado ahora que no va a volver a utilizar nunca más maquillaje en una web feminista defensora del #nomakeup llamada Lenny.

Alicia ha dicho que empezó este proceso al grabar su nuevo álbum donde se dio cuenta de lo mucho que dependía de su imagen y de lo que pensaba los demás de su aspecto: "Empecé, más que nunca, a parecer un camaleón. Nunca era yo misma del todo y estaba cambiando constantemente para que los demás me aceptaran. Antes de comenzar mi nuevo álbum comencé a escribir una lista de las cosas que me ponían enferma. Y una de ella era cómo se lava el cerebro de las mujeres para que sintamos que necesitamos estar delgadas, sexy, deseables o perfectas. Una de las muchas cosas de las que estaba harta era de ser juzgada constantemente por otras mujeres", empezaba diciendo la artista.

"Me di cuenta durante ese proceso de que había escrito un montón de canciones sobre máscaras llenas de metáforas sobre esconderme. Realmente necesitaba esas canciones porque me sentía insegura (...). Cada vez que salía de casa estaba muy preocupada si no llevaba maquillaje. ¿Y si alguien me hacía una foto y la publicaba? Estos eran los pensamientos inseguros y superficiales pero honestos que tenía, basados de un modo u otro en lo que otra gente pensaba de mí", continua explicando su relato.

Keys ha iniciado una nueva vida donde ha apartado de ella todo aquello que le aleja de ser natural y real: "Todo sucedió cuando tuvimos que fotografiar la portada de mi último álbum. Acababa de llegar del gimnasio, llevaba un pañuelo debajo de la gorra y Paola -la fotógrafa- me dijo 'Te tengo que fotografiar ahora mismo, así. La música es cruda y real, y estas fotos deben serlo'. Me quedé en shock. Al principio estaba nerviosa e incómoda, mi rostro estaba totalmente limpio y llevaba una sudadera. Le pregunté: '¿Ahora? ¿Ahora mismo? Quiero que sea realista pero esto quizá sea demasiado real'. Y así fue, empezó a hacer fotos".

La cantante concluye que no va a volver a usar nunca más una gota de maquillaje y la verdad es que Alicia está radiante tal cual es: "Porque no me quiero maquillar más. Ni mi cara, ni mi mente, ni mi alma, ni mis pensamiento,s ni mis sueños, ni mis luchas, ni mi crecimiento emocional. Nada".