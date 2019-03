El vídeo de Alfred García y Amaia Romero que ha entristecido a muchos

Ya es oficial que Amaia Romero y Alfred García ya no están juntos. Durante meses se rumoreó su ruptura pero no ha sido hasta hace unos días cuando lo han confirmado. Pero lo que no se esperaban sus seguidores es que, tras la dolorosa ruptura, hubiese en su nuevo disco '1016' una canción dedicada exclusivamente a la cantante: "Te quiero ver".

Alfred ha querido explicar esto después de todo lo que han vivido estos últimos meses: "Amaia tenía que estar en este disco. Es una canción que compuse para ella el día de su cumpleaños y me parecía muy romántica la idea de que ella la cantara conmigo".

La canción originalmente se llama 'Et vull veure' (Te quiero ver) y, según ha confesado el joven, es "una especia de poema musical", al que él mismo añadió algunos versos para poder cantarla juntos.

Además, ha querido explicar a sus seguidores de Instagram sobre lo que cuenta en la canción: "Habla sobre cómo me gustaba ver a Amaia, en qué momentos, momentos que la gente no veía, en la ventana (…) Esta canción tiene que embrujar a la persona que la escucha".

Esto ha venido después de que la revista Lecturas mostrara en exclusiva las imágenes más dolorosas que hemos visto en la relación de ambos, donde Alfred lloraba desconsoladamente y Amaia no sabía cómo evitarlo.

¡Un vídeo donde aparecen juntos que ha generado mucha nostalgia entre sus fans!