La alfombra roja de los Premios Brit

A tan sólo unos días de haberse celebrado la noche de los Grammy, la alfombra de Londres también se viste de gala con los Premios Brit. Take That, Rihanna y el rapero Tinie Tempah, fueron los principales protagonistas de la fiesta musical.



Tras una larga separación, los componentes de Take That fueron los encargados de abrir la gala con una espectacular actuación. El grupo tuvo suerte y volvieron a subir al escenario para recoger el premio al 'mejor grupo británico del año'.



El galardón a la 'mejor intérprete femenina' fue para la guapísima Rihanna. El joven Justin Bieber, tuvo más suerte que en los Grammy y consiguió el premio 'artista revelación internacional'. Asimismo la banda canadiense Arcade Fire, que además de ganar un Grammy, se llevó el premio Brit al 'mejor álbum internacional' por su disco 'The Suburbs'. No te pierdas el modelito de Rihanna, la sonrisa de felicidad de Avril Lavigne y a Bieber en plan rockero.