Alex Pall, el cantante de 'The Chainsmokers', pillado engañando a su novia en directo

Alex Pall, el cantante de ‘The Chainsmokers’, ha sido infiel a su novia, la modelo Tori Woodward, y, lo peor, es que esta le ha pillado de lleno y en directo. Es más, lo ha publicado en sus redes sociales.

La joven ha subido a Instagram capturas de un vídeo en el que se ve a Alex besando a otra chica. Junto a estos clips, Tori ha escrito: “Te miran a los ojos y te dicen que te quieren. Luego te destruyen”. Y ha continuado: “Los hombres son basura, nunca lo olvides”.

Las publicaciones de Tori Woodward | Instagram Stories

La pareja llevaba saliendo cuatro años y la modelo fue testigo del engaño gracias a un programa de cámara oculta. Finalmente, el músico acabó reconociendo que llevaba un tiempo engañándole con otras mujeres: “Estuve horas rogándole que fuera honesto solo para confirmar que esta no es la primera vez que es infiel”, explicaba Woodward.

Según continua diciendo, Pall le pidió que ocultara su infidelidad y que no la hiciera pública “para no dañar su carrera”, y continúa: “Quiso exculparse asegurando que es algo que hacen todos los hombres, y que siendo famoso es difícil contenerse”. Además, según ella misma indica, su ya exnovio no se ha disculpado por sus actos.