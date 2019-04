La noticia con la que Alejandro Sanz ha preocupado a sus seguidores

Alejandro Sanz estaba deseando lanzar #ElDisco, su esperado nuevo trabajo del que ya había dejado un adelanto gracias al tema ‘Mi persona favorita’ que interpreta junto a Camila Cabello.

Una canción dedicada a su hija Alma, de la que compartió su reacción en Instagram al escuchar el tema por primera vez, además de una preciosa imagen en la que aparecía con la pequeña en brazos mientras apoyaba la “carita en su hombro”, palabras que forman parte de la letra.

Pero el lanzamiento de #ElDisco se ha tenido que ver aplazado, tal y como él mismo ha comunicado a sus seguidores, por un problema de salud: “Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, escribe.

Aun así es optimista con su recuperación: “Es cuestión de días pero aun así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”, terminaba diciendo en su mensaje.

Sus fans no han parado de dejarle comentarios de ánimo, incluso amigos y compañeros de profesión le han dedicado bonitas palabras para su pronta recuperación. Así Malú escribía: “Ánimo cariño”, mientras que Silvia Abascal ponía: “Por encima de todos los Discos… la recuperación. Ponte bueno”.