Alejandro Sanz se mete con J Balvin: "Tú como ni si quieras cantas"

Si hace unas semanas Alejandro Sanz se convertía en noticia por parar un concierto para defender a una mujer de un supuesto maltrato, ahora, el cantante está en el centro de la polémica por sus palabras a J Balvin durante las audiencias a ciegas de 'La Voz' México.

Los cantantes mantuvieron una disputa que el artista español zanjó con estas duras declaraciones al reguetonero: "Tú como ni si quieras cantas, no tienes que tener a nadie que cante por ti". Lo que comenzó con una broma de Balvin a Alejandro, "¿hoy no viene el que canta por ti?", el español no le sentó nada bien y siguió: "parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito", para sentenciar con las palabras anteriores.

J Balvin no supo bien como salir del paso y sólo le salió un "okey" y se quedó con cara de asombro, su compañera de programa, Gloria Trevi, avivó la polémica con su ¡zas! La tensión entre ambos era más que palpable. "Vamos a bajarle", dijo Sanz para terminar con la pelea.