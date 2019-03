Alejandro Sanz habla sobre su heroica reacción: "No hice nada extraordinario, creo que actué por puro instinto"

Alejandro Sanz se ha convertido en el héroe de la semana tras hacer gala de sus 'poderes' al parar uno de sus conciertos para echar a un hombre que estaba maltratando a su mujer entre el público. Los fans le han respaldado, su mujer le ha alabado y muchas celebrities han aplaudido su reacción. Ahora, el cantante se ha sincerado y ha hablado sobre lo ocurrido.

Ya expresó su opinión en cuanto al maltrato en la rueda de prensa previa a su siguiente concierto en Chile: "Quiero creer que cualquiera en mi situación habría actuado de la misma manera. El que hace algo así es un canalla, pero el que lo ve y no hace nada también lo es", afirmó.

Una conducta que ha reafirmado que no le parece nada del otro mundo, sino más bien un deber: "No hice nada extraordinario, creo que actué por puro instinto, vi algo que creía que estaba mal, me parece que maltratar a cualquier persona no está bien, pero sobre todo a las mujeres me parece mucho peor", explicó añadiendo que "no nos podemos quedar callados" ante esta "guerra silenciosa" que sufren entre 50 y 60 mujeres cada año.

Asimismo, el artista hizo un llamamiento al Gobierno para que se tomen de una vez este problema en serio: "Creo que hay exigir a nuestros gobernantes que pongan cartas sobre el asunto para poder trabajar a favor de una sociedad más justa". Alejandro se declara "antiviolencia totalmente y sobre todo antiviolencia contra las mujeres" y confiesa que "si hay que ser feminista se es". ¡Olé!