Alejandro Sanz se encara en un concierto con un hombre que supuestamente agredía a una mujer

Alejandro Sanz se convirtió la pasada noche en trending topic por su heroico gesto durante un concierto en Rosarito, México. El cantante detuvo su actuación para defender a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida por su pareja.

Alejandro se bajó del escenario para detener la agresión y pedir a los miembros de seguridad que expulsaran al hombre del recinto. “Eso no se hace”, gritaba Sanz. Más tarde pidió disculplas al público: “Discúlpenme por lo de hace un rato, pero no soporto que se maltrate a alguien y mucho menos a una mujer, a la mujer no se le pega”, dijo, por lo que recibió el aplauso de los asistentes.

Personas anónimas, amigos y compañeros de profesióin apoyaron el gesto del cantante, como Amaia Montero, quién escribió en Twitter: “Alejandro Sanz desde pequeña te admiré siempre… por tu puro talento… pero hoy realmente has sido un héroe #NiUnaMenos”.