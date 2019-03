La criticada imagen que ha publicado Alejandro Sanz maquillado por el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo Alejandro Sanz ha querido celebrar el Día Internacional de la Mujer, el problema es que el cantante no ha estado muy acertado…

A través de las redes sociales el artista compartía una imagen que acompañaba de este mensaje: "Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días. #8marzo #FelizDíaDeLaMujer".

Hasta aquí todo normal, la cuestión, y por lo que el cantante ha recibido una lluvia de críticas es porque Alejandro acompañada este mensaje junto a una imagen en la que aparece con un ojo maquillado por lo que muchos han cuestionado si necesita maquillarse para ponerse en la piel de una mujer…

"Ser mujer no es usar maquillaje", "Alejandro, bonito, no lo estás pillando", "Te has lucido", "Pintarnos el ojo es lo que te inspira este día. Compadezco a tu mujer"… Estos son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a su publicación.