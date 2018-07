Alejandro Sanz comparte un recuerdo infantil en el que un hombre casi maltrata a su madre

Alejandro Sanz se convirtió en el protagonista de los Premios Yo Dona 2016, y es que además de ser el primer hombre en recibir un galardón en estos premios, el cantante compartió con todos los asistentes una emotiva historia.

Al artista le entregaron el XI Premio Internacional YO DONA a la Labor Solidaria, además de por su implicación en causas solidarias de todo tipo, Sanz protagonizó un momento muy tenso el pasado febrero cuando se enfrentó a un hombre en directo después de que este se pusiese violento con su novia en un concierto que estaba ofreciendo en México.

Un acto heroico al que anoche el afamado cantante intentó restarle importancia: "Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi situación. Era una situación evidente que estaba ocurriendo. El tipo no pensaba que le iba a ver, no sé. Lo volvería a hacer mil veces. Me gustaría que un día no hubiera que dar premios por actos como éste, sino que fuera una cosa normal y en nuestra sociedad hubiera una igualdad suficiente como para que no tuviéramos que hablar de ello".

Además Sanz tras recibir el premio compartió con todos una anécdota que le sucedió cuando era pequeño pero que le marcó para el resto de su vida: "Yo debía tener como cinco años y salía del metro de Ciudad Lineal con mi madre y con mi hermano. Un tipo la empujó y mi madre, que no se callaba nunca, se lo recriminó. El tío se volvió y fue hacia mi madre como para querer pegarla. Entonces, salió un señor mayor de un bar, con pelo canoso. Desde entonces, para mí todos los que maltratan a las mujeres son aquel tipo del metro, y yo cada vez me quiero parecer más a aquel hombre del pelo canoso, algo que voy consiguiendo", confesó el cantante entre risas.