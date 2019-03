¡Alejandro Sanz se cabrea con Twitter y decide dejarlo!

¡Alejandro Sanz deja su afición de tuitear! El cantante está harto de los comentarios que algunos de sus seguidores le lanzan, criticando cada tuit que envía en la red social. Tras llevar horas tuiteando mensajes de ánimo a los damnificados de Murcia, por el terremoto de Lorca, Sanz ha sorprendido con esto...:

"Hoy decido que dejo de escribir en Twitter hay un grupo de gente que me estan culpando de haber escrito 'vuestra' con 'b' cuando no es verdad, solo para dejarme en ridiculo. Lo que yo escribi es "nuestra gente" pero estoy harto de tanto ataque y tanta falacia, tanta mala baba y tanto esfuerzo para darle vida a gente sin aLma, sin cultura y sin corazón. Leere los twitters de mi gente y escribire a quien quiera pero no pienso seguirle el juego a tant@ gente sin corazon. Adiós y que ardan."

Después de quedarse a gusto con este comentario, ha querido despedirse de sus más de dos millones de seguidores con un mensaje para los murcianos: "Mi ultimo mensaje es de apoyo a la gente de Lorca. Os quiero, os pienso y siempre estare con vosotr@s. Este es un mundo dificil lleno de odio y de problemas.. Mi terremoto es el odio y la necedad... Como vuestro dolor, se curara con el tiempo. Echadle ganas. Fuerza Murcia. Fuerza Lorca, fuerza EspaÑa. Un beso".

Alejandro ya es conocido en la red social por haber metido la pata en alguna ocasión o por tomarse muy a pecho las críticas de los que le siguen. Ahora, el cantante se une a muchas celebrities que durante un tiempo decidideron dejar las redes sociales por las duras críticas que recibían. Buenafuente o Miley Cyrus ya lo hicieron en su momento, pero al final volvieron a la carga. ¿Cuánto le durará a Sanz el cabreo...?