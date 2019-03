Alejandro Fernández responde tras su polémica foto: "Me siento profundamente avergonzado"

La filtración de la foto de Alejandro Fernández con dos amigos en no muy buen estado no tardó en hacerse viral. El cantante fue el primero en bromear con la situación e incluso publicó en Instagram un meme donde en vez de salir sin camiseta aparece vestido de esmoquin: "Esta es la foto, los haters dirán que es Photoshop", escribía en la imagen. Además en su perfil de Twitter afirmó: "Pues qué les digo...¡La fiesta se puso buena!".

Pero ahora después de ver la ola de críticas recibidas por su actitud, el artista ha querido zanjar la polémica pidiendo perdón a través de su perfil de Facebook con las siguientes palabras: "Si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado", se puede leer en su perfil de Facebook. Aunque en el texto también ha afirmado "no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos".

Después de lo ocurrido Fernández revela que "se ha llevado un gran aprendizaje de esta situación" y que espera que esto sirva para que la gente "no ventile su intimidad o la de los demás en redes".