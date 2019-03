Alejandro Fernández, desalojado de un avión por ir borracho

Alejandro Fernández ha vuelto a liarla por culpa de alcohol. El cantante mexicano ha protagonizado ya varios episodios bochornosos por ir en estado de embriaguez. Ahora suma un nuevo capítulo.

El artista se subió al avión en el que tenía que viajar ya borracho, y no dejó de molestar tanto a la tripulación como al resto de pasajeros, que no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo. Y es que según los testimonios recogidos por la revista Notas, Fernández no quiso abrocharse el cinturón de seguridad ni apagar el móvil cuando la tripulación se lo indicó.

Es más, a través de su teléfono no dejaba de poner los vídeos del avión de la línea Aeroméxico que sufrió un accidente a finales de julio: “Se levantó y nos empezó a mostrar el vídeo de Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo”, confiesa un testigo. Pero con ello consiguió poner más nerviosos aun a los pasajeros, ya que la aerolínea en la que viajaban era la misma en la que sucedió un accidente.

Finalmente, Alejandro fue desalojado del avión. Más tarde pedía disculpas a través de sus redes sociales: "Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!".