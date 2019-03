Alejandro Fernández concede una entrevista borracho

Alejandro Fernández vuelve aparecer en público borracho tan solo 20 días después de su concierto que concedió en Puebla, en el que casi vomita en el escenario tras tomarse un chupito de tequila. Esta vez el artista decidió conceder una entrevista tras su concierto en Monterrey con unos tragos de más.

Su rostro, sus ojos rojos y la manera en que su voz tambaleaba acabaron por delatar que el tequila le había pasado la cuenta. Pese a ello, el intérprete se lo tomó con humor."A ver, ¡a pistear (beber, en jerga local( todo el mundo se pone! Ustedes no se pongan de fresas (sinónimo de pijos), cabrones. O sea, no me mamen", explicó Alejandro entre risas mientras le caía el sudor por la cara.

Entre carcajadas, tuvo tiempo para mandar un saludo al ex boxeador Julio César Chávez, que se encontraba al teléfono con uno de los periodistas, a quien también le aconsejó "no ponerse a pistear". Después otra periodista le preguntó por Luis Miguel, a lo que el cantante reaccionó de la forma más humorística posible.

Pero fue al final de la entrevista, cuando el artista se lanzó a meditar ante la atenta mirada de los periodistas que no podían dejar de reírse. Al final, Alejandro finalizó el encuentro lanzando un beso al aire y entrando a su coche.