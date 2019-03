Aitana sorprende a Cepeda con este bonito detalle por su cumpleaños

La relación de Aitana y Cepeda va mejor de lo que muchos se imaginaban. Hace unos días llegó la noticia de que la pareja había compartido su primera velada familiar, ya que la autora de 'Teléfono' se quedó a dormir en casa de los padres de su novio.

Ahora, con motivo del cumpleaños de Cepeda, Aitana le ha hecho un regalo que jamás olvidará. La cantante sorprendió a Luis con la visita de su mejor amigo, con el que éste mantiene una bonita relación a distancia ya que en estos momentos vive fuera de nuestro país y al que visita siempre que puede.

Para Cepeda, la presencia de este amigo en un día tan especial es como un sueño y Aitana ha sabido hacerlo realidad. Algo muy parecido a lo que el cantante de 'Principios' hizo por el cumpleaños de la de barcelona, ya que le hizo una fiesta sorpresa con sus familiares y amigos.

Pero no ha sido el único detalle de Aitana a su novio, ya que ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram del momento de la despedida por la salida de Luis de 'Operación Triunfo' con emotivo mensaje:

"La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día... Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos".